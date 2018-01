In der neuen Folge von Die Geissens wird Carmens schlimmster Fashion-Alptraum Realität! Sie hat sich ihren sowieso schon angeschlagenen Zeh erneut angeknackst. Die Folge: High-Heels-Verbot! Die 52-Jährige muss ab sofort erst einmal ihre geliebten hohen Treterchen gegen Flip Flops eintauschen: "Ich darf ihn mir nicht noch mal anstoßen, sonst muss eine Schraube in den kleinen Zeh", ärgerte sich die Zweifach-Mama bei RTL II: "Ich werde in meinem Leben keine High Heels mehr anziehen können – erst wieder, wenn ich am Rollator gehe."