Sie startet voll durch: Alexandra Gregus ist seit ihrem Sieg 2017 bei der Castingshow The Biggest Loser auf der Überholspur. Damals startete sie mit einem Gewicht von über 104 Kilogramm und halbierte ihr Gewicht fast am Ende der Sendung. Damit stellte sie tatsächlich einen neuen Abnehm-Rekord auf. Nachdem sie als Fitness-Coach sogar Jumping Fitness Kurse gibt und als Autorin ein eigenes Kochbuch veröffentlichte, folgt jetzt der nächste Hammer: Alexandra eröffnet tatsächlich ihr erstes Sport-Camp.

Via Facebook machte die 33-Jährige nun ernst: "Ich suche drei Personen, die sich von mir unterstützen lassen wollen, ihr Wunschgewicht zu erreichen." So will die Fitness-Trainerin Menschen auf ihrem harten Weg des Abnehmens begleiten und anleiten. Der Start für den kleinen Vorab-Fitness-Test soll am 27. und 28. Januar sein. Hier können sich die drei ausgewählten Bewerber noch einmal richtig beweisen. Wer am Ende mehr abgenommen hat, erhält ein Ticket für die begehrte Reise ins Abnehm-Camp in Ibiza.