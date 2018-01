Auweia, schießt Pietro Lombardi (25) in seinem Livestream tatsächlich gegen Noch-Ehefrau Sarah (25)? Die 25-Jährige ist bekannt dafür, auf ihren Social-Media-Seiten fleißig für Produkte und Rabattcodes die Werbetrommel zu rühren. Für ihren Ex Pie ist das allerdings ein absolutes No-Go, wie er Live auf Instagram verriet: "Ich würde niemals Werbung machen, niemals auf Instagram. Ich halte nichts von Werbung auf Instagram." Kurz danach wirft er seine Bedenken aber über Bord und postet einen witzigen, nicht ganz so ernst gemeinten Werbeclip.