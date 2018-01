Private Einblicke bei Isabell Horn (34)! Die Ex-GZSZ-Schauspielerin ist vor rund zehn Monaten zum ersten Mama geworden – und hält ihre Follower mit süßen Updates von Klein-Ella auf dem Laufenden. In ihrem aktuellen YouTube-Video steht aber nicht ihr Baby-Girl im Mittelpunkt: Isabell führt ihre Fans durch ihr Haus! Dabei zeigt die stolze Mutter auch das Reich von ihrer Prinzessin. Neben Wickelkommode und Co. sticht da besonders das niedliche Mammut-Schaukelpferd ins Auge!