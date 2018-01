War Maite Kelly (38) bei einem Auftritt am Wochenende wirklich betrunken? Seit einigen Tagen macht ein Video die Runde, in dem sie auf einer Theke stehend singt und ihr Publikum immer wieder mit Bier begießt. Hatte die Sängerin einfach nur Spaß oder war sie außer Kontrolle? Ihr Schlagerkollege Julian David (28) äußerte jetzt im Promiflash-Interview eine klare Meinung: "Ich kenne Maite sehr gut und sie ist wirklich eine ganz, ganz Liebe. Ich kann mir null vorstellen, dass sie a) betrunken war, b) kann ich mir natürlich vorstellen, dass sie im Publikum einer Aufforderung nachkam, aber null, dass Maite das aus Jux und Tollerei macht. So ist Maite nicht."