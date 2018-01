Bier-Duschen von Maite Kelly (38)! Am Wochenende trat die Sängerin im "Tanzlokal Nina" in Bottrop auf. Doch neben dem Gesang gab es vor allem eine feucht-fröhliche Performance der Musikerin. Während ihres Gigs trank Maite nicht nur den ein oder anderen Schluck Bier – sie vergoss Gerstensaft auch über den Köpfen ihrer zahlreichen Fans. War da jemand vielleicht etwas beschwipst? Die zweifache Mutter stellt noch auf der Theke stehend klar: "Ich bin nicht betrunken, ich bin immer so." Das sieht Tim Buchwald allerdings etwas anders. Der Gast, der auch die Videos von Maite während ihrer Showeinlage machte, beklagte sich gegenüber Promiflash: "Maite schüttete mit Absicht Bier auf die Gäste! Dadurch ist mein Handy zu Schaden gekommen." Nach einem erfolglosen Gespräch mit Schlagersängerin erstattete er sogar Anzeige wegen Sachbeschädigung.