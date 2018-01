Kann es Daniele Negroni (22) noch zum Titel Dschungelkönig 2018 schaffen? Aktuell glänzt der Ex-DSDS-Star im RTL-Busch nicht gerade mit übermäßig viel Sendezeit – außer er echauffiert sich mal eben wieder wegen des drohenden Zigarettenentzugs! Auch ein Promiflash-Ranking zeigt: Der Buntschopf schwimmt derzeit in der Zuschauergunst noch im Mittelfeld, der Sieg scheint in weiter Ferne. Doch seine Negromies haben schon einen Plan, wie sie ihrem Idol die Krone doch noch sichern: Beim Sieger-Voting anrufen, bis die Finger bluten!