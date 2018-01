Ist Sarah Lombardi (25) frisch verliebt? Ein neues Video bringt einige Fans auf den Plan: Hat die Sängerin etwa einen neuen Mann an ihrer Seite? In dem Clip sitzt Sarah an einem Tisch, singt ein Liebeslied, neben ihr stehen rote Rosen. Eine Anhängerin spekuliert deshalb sofort: "Die Frage ist doch, von wem hat sie denn die schönen roten Rose bekommen, die auf dem Tisch stehen?" Diese Frage hat die brünette Schönheit leider bislang noch nicht beantwortet...