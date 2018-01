Wenn Roger Mathews nicht DER Deckel für Reality-Topf Jennifer Farley (31) ist! Seit einer durchzechten Nacht in der Partyshow Jersey Shore sind JWoww und der Muckimann ein Herz und eine Seele. Derzeit lässt es Jenni in der Reunion der TV-Kultsendung krachen. Aber auch bei ihr zu Hause ist ordentlich was los. Mit ausgefallenen Moves und wenig Klamotten gesteht Roger seiner Traumfrau seine Liebe!