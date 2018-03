Er hat nicht nur einen, keine zwei, sondern gleich drei prominente Lookalikes – Simon Jelbke (29) ist Kandidat bei Get the Fuck out of my House und sein Gesicht könnte den Zuschauern ziemlich bekannt vorkommen! Der Show-Hottie sieht nämlich besonders Macklemore (34) zum Verwechseln ähnlich. Doch nicht nur der US-Rapper ist Simon wie aus dem Gesicht geschnitten – auch zwei deutsche Promi-Männer könnten glatt als Doppelgänger durchgehen! Wer die beiden TV-Blondschöpfe sind: Promiflash hat Simon und seine vermeintlichen Zwillinge unter die Lupe genommen!



