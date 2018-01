Verschlägt es Daniela Katzenberger (31) tatsächlich bald ins Dschungelcamp? Tipps könnte sich die TV-Blondine auf jeden Fall aus den eigenen Reihen holen – denn sie wäre nicht die Erste aus der Familie, die das Abenteuer Down Under wagt. Schon Mama Iris Klein (50) war 2013 dabei und Halbschwester Jennifer Frankhauser (25) kämpft sich momentan durch den australischen Busch. "Nachdem meine ganze Familie ja jetzt im Dschungel war. Also für den Moment würde ich Nein sagen, aber man weiß nie, was kommt", erklärte Dani jetzt in einem Facebook-Livestream.