Wer hätte das gedacht? Jennifer Frankhauser (25) schlägt sich aktuell im Dschungelcamp durch – sie will mit ihrer Teilnahme am beliebten Reality-Format endlich aus dem Schatten ihrer berühmten Halbschwester Daniela Katzenberger (31) treten. Mit der ist die Camperin seit einigen Monaten zerstritten – öffentliche Seitenhiebe inklusive. Umso erstaunlicher daher: Die Katze hat sich zum ersten Mal seit Dschungelbeginn FÜR ihre Sis ausgesprochen.

Jenny hat es gewiss nicht leicht im australischen Busch – nach ihrer verpatzten Prüfung am Samstag, zu der sie gemeinsam mit Matthias Mangiapane (34) angetreten war, musste sie reichlich Hate einstecken. Ihr Mitstreiter gab ihr nämlich die Schuld dafür, dass sie mit null Sternen zu ihren Campern zurückkehren mussten. Und auch in der gestrigen Challenge, bei der sich die Buschbewohner gegenseitig in verschiedenen Kategorien – Intelligenz, Attraktivität, Erfolg – einschätzen mussten, ging es für Jenny nach hinten los. Entgegen ihrer Erwartungen landete sie bei Intelligenz und Erfolg auf den hinteren Rängen – im Buschtelefon kamen der Musikerin daraufhin die Tränen. Für Halbschwester Dani war das offensichtlich Grund genug, sich endlich mal zu Wort zu melden. "Du bist stärker als du denkst. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich #teamjenny", postete sie jetzt auf Instagram.