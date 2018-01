In den vergangenen Monaten ist es ruhig um Sarah Joelle Jahnel (28) geworden. Letzten März war sie noch in einen Prügelskandal verwickelt, seitdem hat sie sich aber aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im Promiflash-Interview hat die Sängerin jetzt verraten, ob sie bald Mama werden könnte: "Ich sag mal so, wenn ich mich mit meinem Partner dafür entscheide, ein Kind in die Welt zu setzen, ich glaube, dann würde ich mich auch ein bisschen zurückziehen." Genau das hat sie ja bereits getan. Vielleicht also tatsächlich ein Hinweis darauf, dass bei ihr und ihrem Partner bald Babyalarm herrscht.