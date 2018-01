Sie macht eben ihr eigenes Ding! Seit Ende November ist es endlich offiziell: Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) werden heiraten. Für die US-Schauspielerin bedeutet das fortan ein Leben in royaler Etikette. In ihrer Baldschwägerin Herzogin Kate (36) hätte sie in dieser Hinsicht theoretisch ein wundervolles Vorbild gefunden. In diesem Punkt unterscheiden die beiden Ladys sich aber gänzlich – in ihrem Umgang mit Kameras!