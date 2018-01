Hat sie sich etwa von Queen Bey inspirieren lassen? Mit ihren vergangenen Bühnenshows präsentierte sich Helene Fischer (33) in einem neuen und heißen Look – und der erinnert verdächtig an Superstar Beyoncé (36)! Doch nicht nur die Outfits der gebürtigen Russin scheinen von der "Halo"-Interpretin abgekupfert: Auch ihre Konzerte wirken, wie aus dem Beyoncé-Buch kopiert. Hat die mehrfache Echo-Gewinnerin da etwa Ideen geklaut?