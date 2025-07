Auch diese beiden Hauptfiguren kehren zu "Scrubs" zurück

Donald Faison (51) und Sarah Chalke (48) haben gegenüber ABC offiziell bestätigt, dass auch sie beim heiß erwarteten Reboot von Scrubs wieder in ihre bekannten Rollen schlüpfen werden. Donald wird erneut Dr. Christopher Turk, den talentierten Chirurgen und besten Freund von Dr. "J.D." Dorian, verkörpern, während Sarah als Dr. Elliot Reid auf den Bildschirmen zu sehen sein wird. Zusammen mit Zach Braff (50), dessen Mitwirkung bereits feststand, werden die beiden Schauspieler ab Herbst 2025 wieder die Krankenhausflure des Sacred Heart Hospital zum Leben erwecken.

Die Rückkehr von "Scrubs" wird von dem Sender ABC mit einer kompletten neuen Staffel unterstützt – ohne vorherige Pilotfolge, was die Zuversicht des Anbieters in den Erfolg des Reboots zeigt. Serienschöpfer Bill Lawrence (56) ist ebenfalls mit an Bord und wird in seiner Rolle als ausführender Produzent tätig sein. Unterstützt wird er dabei von Tim Hobert und Aseem Batra, die die Showrunner-Posten übernehmen. Neben Donald, Sarah und Zach sollen noch weitere bekannte Gesichter der Originalbesetzung zur neuen Staffel dazustoßen. Fans dürfen gespannt sein, welche Charaktere wieder dabei sein werden, wenn alte Freunde und neue Herausforderungen in der Welt der Medizin zusammentreffen.

Die Originalserie "Scrubs" hatte zwischen 2001 und 2010 Millionen Fans begeistert und entwickelte sich schnell zu einer Kultshow. Zach hatte erst kürzlich betont, wie sehr ihm der Humor und die Themen der Serie am Herzen liegen. Er war es, der sich unter anderem für die Produktion des Reboots einsetzte – und das offensichtlich erfolgreich. Mit der Besetzung der beiden weiteren Hauptcharaktere wird die Dynamik des bei Fans so beliebten Dreiergespanns von J.D., Turk und Elliot erneut im Mittelpunkt stehen – ein wesentlicher Bestandteil dessen, was "Scrubs" zu einer so einzigartigen Serie machte.

EVERETT COLLECTION, INC. "Scrubs"-Cast

Getty Images Donald Faison, Sarah Chalke und Zach Braff im November 2018

Getty Images Der "Scrubs"-Cast