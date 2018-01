Quality-Time mit Papi! Seit knapp zwei Monaten stellt die kleine Mia Rose das Leben ihrer Eltern Dominic (26) und Sarah Harrison (26) gehörig auf den Kopf – denn so ein Neugeborenes kann manchmal auch anstrengend sein! Da haben sich die beiden Netz-Stars mal eine Auszeit verdient – und genau die gönnt sich die stolze Neumami aktuell: Ein perfekter Zeitpunkt für einen ausgedehnten Papa-Tochter-Tag!

Und genau den genehmigte sich Dominic mit seiner Mia Rose, wie er auf Instagram verkündete: "Sarah ist mit einer Freundin im Wellness und die Maus und ich machen die Stadt unsicher. Wir schauen mal, was wir anstellen können." Verkuschelt startete das Zweiergespann auch schon in den Tag: Denn die beiden posteten ein zuckersüßes Bild zusammen aus dem Bett. Und wie der Vater so auch die Tochter – beide posierten dabei mit der gleichen Armhaltung.