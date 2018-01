Sie ist dem Krabbel-Chaos entkommen! Am elften Tag des Dschungelcamps schlug Glamour-Camperin Tatjana Gsells (46) letztes Tropenstündchen . Ohne mit der falschen Wimper zu zucken, sagte die TV-Tierfreundin ihrer Freiluftbude Lebewohl – immerhin sehnte sie sich schon seit Tagen nach dem Exit. Ob sie ihren Wunsch rückblickend bereut?

Gegenüber RTL offenbart die ehemalige Urwaldfee, dass nach ihrem Dschungel-Aus nicht alles Friede, Freude, insektenfreier Eierkuchen sei: "Also, ich bin sehr aufgewühlt. Ich finde es sehr schade für die Tina, die wollte ja schon die ganze Zeit das Camp verlassen", gedenkt Tatjana dem Grusel-Dornröschen Tina York (63), die noch immer das australische Lagerfeuer hüten muss, wenn auch mal mehr und mal weniger erfolgreich. In den Augen der gebräunten Blondine meistere ein Bewohner das Australien-Abenteuer aber besonders eindrucksvoll: "Ich finde, Matthias ist sehr cool. Von ihm hätte man das am wenigstens erwartet. [...] Er hat das echt cool gerockt bis jetzt", gönnt sie ihm den Tropenthron.