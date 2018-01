Was für ein bezauberndes Mama-Tochter-Duo! Für ihr Musikvideo zum emotionalen Grammy-Song "Wild Hearts Can't Be Broken" holt sich Sängerin Pink (38) kurzerhand ihre kleine Willow (6) mit vor die Kamera. In dem Schwarz-Weiß-Clip kuscheln die zwei, was das Zeug hält und beweisen, dass ihre Ausstrahlung in der Familie liegt. Wie erprobt die 6-Jährige mittlerweile ist, stellt sie immer wieder auf roten Teppichen zur Schau. Schon im zarten Alter von sechs Monaten feierte sie ihr Debüt, zuletzt strahlte sie bei den diesjährigen Grammy Awards neben ihren berühmten Eltern. Na, aus der kann ja nur was werden...