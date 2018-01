Wird ihr jetzt alles zu viel? In Isabell Horns (34) Leben dreht sich seit neun Monaten alles um ihre Tochter Ella. Und eigentlich blüht die ehemalige GZSZ-Darstellerin in ihrer Mutterrolle auch so richtig auf. Doch im Moment stellt ihre kleine Prinzessin sie ordentlich auf die Geduldsprobe: "Wenn sie ihren Willen nicht durchbekommt, dann schmeißt sie sich jetzt gerade auf den Boden, schreit rum, meckert und ist richtig ungemütlich", klagt sie ihrer YouTube-Community ihr Leid.