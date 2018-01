Was wurde eigentlich aus ...?! Giovanni Zarrella (39) gehört zu den beliebtesten TV-Stars der Nation. Egal ob als Moderator, Musiker oder Let's Dance -Kandidat, der Italiener ist aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Aber was wurde eigentlich aus seinem Ex-Bandkollegen Shaham Joyce (39)?

Sie waren nach den No Angels die zweite Band, die aus der RTL II-Show Popstars hervorging: Im Dezember 2001 wurden aus Giovanni Zarrella, Ross Antony (43), Hila Bronstein (34), Indira Weis (38), Faiz Mangat (37) und Shaham Joyce die sechsköpfige Erfolgs-Combo Bro'Sis. Letzterem widmet der Liebste von Jana Ina (41) nun rührende Worte auf Instagram: "Durch dick und dünn. Damals und heute. Vor etwas über 16 Jahren habe ich dich nach dem Casting in Stuttgart zum Bahnhof gefahren, unwissend, wie und was geschieht. Danach haben wir gemeinsam bei Bro'Sis zerstört und gegenseitig unseren Rücken gedeckt. Heutzutage reden wir über Kids, Baumhäuser und Espresso."