Der Bachelor lässt sich mit seiner Sex-Offensive offenbar noch Zeit! Schon vor wenigen Tagen wurden Gerüchte laut, Daniel Völz sei so wild drauf, dass die Produktion eingreifen musste, um ihn von noch mehr Schäferstündchen mit seinen Ladys abzuhalten. In der vierten Folge durfte er nun ein inniges Einzeldate mit Rosenanwärterin Carina Spack genießen und lud sie danach zur Übernachtung ein. Die Kellnerin blieb auch tatsächlich über Nacht bei ihrem Rosenkavalier, doch zum innigen Schäferstündchen ist es dabei wohl nicht gekommen!

Carina und Daniel schwärmten am Morgen danach nur so von ihrer gemeinsamen Nacht. "Es war so schön, seine Nähe zu spüren", ließ die Tattooliebhaberin die traute Zweisamkeit mit ihrem Traumtypen Revue passieren. Der Casanova gab auch offen zu – sie sind sich noch näher gekommen! Doch mehr als heiße Lippenaction lief bei den beiden wohl nicht, wie die Blondine vehement klarstellte: "Die Hände sind trotzdem über der Bettdecke geblieben!"