Fieses Gerücht: Ist Travis Kelce wirklich "dauerbetrunken"?

Travis Kelce (34) ist ein echtes Party-Animal! Ob mit oder ohne seine Liebste Taylor Swift (34) – der NFL-Star lässt es gerne krachen. Doch übertreibt er womöglich? In ihrem Podcast "Whine Down" erhebt die US-amerikanische Sängerin Jana Kramer (40) nun schwere Vorwürfe gegen den American-Football-Spieler. Sie behauptet: Der Sportler sei ständig betrunken! "Jedes Mal, wenn ich ein Video von ihm sehe, ist er besoffen", scheint sich die One Tree Hill-Schauspielerin sicher zu sein. Ihrer Meinung nach sei der Super Bowl-Champion kein guter Einfluss für die Popmusikerin: "Ich sehe auch Taylor jetzt immer öfter mit einem Drink."

Erst vor wenigen Wochen sorgte Travis' Vorliebe für den Alkohol schon einmal für Aufsehen. In einer offiziellen Zeremonie erhielten der NFL-Spieler und sein Bruder Jason Kelce (36) ihre Abschlusszeugnisse der Universität von Cincinnati. Bei der feierlichen Übergabe ließ es sich der Freund von Taylor nicht nehmen, ein Bier auf der Bühne leer zutrinken. Eine Aktion, die bei einigen Fans für Verärgerung sorgte. "Dieser Mann hat einfach keine Klasse. Wie kann man während so einer wichtigen Zeremonie erst mal ein Bier trinken?", übte nicht nur ein User auf X scharfe Kritik.

Viele Swifties sind nun in großer Sorge. Denn schon Taylors neuer Song "Fortnight" sorgte für Spekulationen zu einem möglichen Alkoholproblem der Musikerin. In dem Lied bezeichnet sie sich selbst als ehemalige "fuctioning alcoholic". Also als Alkoholikerin, die durch den Konsum privat und beruflich funktioniert. War das nur künstlerische Freiheit oder litt sie wirklich unter einer Abhängigkeit?

Getty Images Travis Kelce, Freund von Taylor Swift

Mike Kirschbaum/Wynn Las Vegas/Mega Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Super Bowl

Was sagt ihr zu Janas Vorwürfen? Ich finde, es ist total aus der Luft gegriffen. Sie ist ja keine Expertin... Sie hat schon recht. Es gibt echt viele Videos von Travis, auf denen er betrunken ist. Ergebnis anzeigen



