Neu-Mama Suki Waterhouse verkündet aufgeregt ihre neue Tour

Suki Waterhouse (32) wurde im März zum ersten Mal Mutter – doch eine Auszeit gönnt sich die Sängerin deswegen nicht. Nur wenige Wochen nach der Entbindung stand sie bereits bei dem berühmten Coachella-Festival wieder auf der Bühne und begeisterte das Publikum. Die "Good Looking"-Interpretin beweist nun erneut, dass sie ein Neugeborenes und ihre aufblühende Karriere gleichzeitig stemmen kann. Auf Instagram verkündet Suki nämlich ihre nächste Tournee und freut sich: "Ich könnte nicht aufgeregter sein, wieder auf Tour zu gehen und eure wunderschönen Gesichter zu sehen!" Im kommenden Herbst wird sie ein Dutzend Termine in Nordamerika absolvieren.

Auf der Bühne des Coachella-Festivals sprach Suki bereits mit ihren Fans über ihre neuen Lebensumstände, wie Us Weekly berichtet. "Ich weiß nicht, ob einige von euch es wissen, aber ich hatte in letzter Zeit einige große Veränderungen in meinem Leben, einige ziemlich große Ereignisse", erklärte die "Assassination Nation"-Darstellerin und schwärmte: "Ich liebe erstaunliche Frauen und ich hatte das große Glück, meine eigene kleine erstaunliche Frau zu haben und die Liebe meines Lebens zu treffen." Sie enthüllte, dass sie ein Videotagebuch von ihrer kleinen Tochter führt – die süßen Aufnahmen rühren sie regelmäßig zu Tränen. "Ich mache einfach den ganzen Tag lang Fotos von ihr. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute", erzählte die Freundin von Robert Pattinson (37).

Robert soll sich ebenfalls sehr freuen, nun Papa zu sein. "Rob hat die Vaterschaft genauso angenommen, wie er seine Filmrollen angenommen hat, mit völliger Ernsthaftigkeit und Freude. Er wusste nicht, wie es sein würde, aber es hat ihn einfach umgehauen", äußerte sich jüngst ein Insider gegenüber Daily Mail. Zu sehen, wie seine Liebste in die Rolle der Mama hineinwächst, soll sein Herz erwärmen – so sehr, dass er angeblich am liebsten weiteren Nachwuchs bekommen würde.

ActionPress Suki Waterhouse auf dem Coachella-Festival, 2024

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson, Dezember 2022

