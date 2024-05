"Prominent getrennt"-Nico weint nach Aussprache mit Sarah!

Sie müssen sich aussprechen! Sarah Liebich kämpft derzeit mit ihrem Ex-Partner Nico Legat (26) in der Realityshow Prominent getrennt um ein dickes Preisgeld. In der sechsten Folge muss sich das Ex-Paar in seiner "Zeit zu zweit" aussprechen. Direkt am Anfang stellt die gelernte Bankkauffrau klar, dass sie in dem Gespräch eine klare Antwort darauf erwartet, warum der Sohn von Thorsten Legat (55) ihr bei Temptation Island vor laufenden Kameras fremdgegangen ist. "Du denkst, indem du im Fernsehen fremdgehst, startest du eine Karriere", wirft sie ihm vor. "Nein, ich bin einer, der nicht viel nachdenkt und das war mein Fehler", erwidert Nico und ergänzt: "Ich habe so viel Scheiße gebaut, weil ich einfach immer nur an mich gedacht habe und gar nicht an dich gedacht habe, an uns gedacht habe."

Sarah sieht die ganze Sache allerdings ein wenig anders: "Das ist gelogen! Das kannst du mir nicht erzählen. Du hast dich nicht ein Mal entschuldigt. Du hast noch gesagt, du bereust es nicht. Du kannst mir nicht erzählen, dass du am Boden warst. Das ist gelogen." Sie vermutet, dass der Promi-Spross sich selbst etwas vorgaukelt. Nico behauptet jedoch, dass das die Wahrheit ist und beteuert, dass Sarah seine große Liebe gewesen ist. Nach dem Gespräch brechen bei ihm alle Dämme. "Es war sehr, sehr emotional, mir ist sehr viel klar geworden, was ich gerade auch verloren habe und unter welchem Druck ich eigentlich schon seit Jahren leide", erklärt er und sucht sich ein ruhiges Plätzchen. Dort bricht er in bittere Tränen aus. "Mein Vater hat einfach viel Schuld daran, dass ich so bin, wie ich bin und der hat auch viel kaputt gemacht. Ich kann nicht mehr", weint Nico.

Zuvor zeigte sich Nico in der Show deutlich uneinsichtiger: Im Gespräch mit seinem Mitstreiter Lukas Baltruschat (29) betonte er, dass Fremdgehen in seinen Augen nichts Schlimmes sei. Zudem deutete er in Folge vier an, dass seine zuvor gezeigte Reue gegenüber seiner Verflossenen nur Show sei: "Ich habe keinen Bock auf Stress. Ich will im Endeffekt das Ding hier gewinnen. Ich will die Kohle mit nach Hause nehmen, sonst ist mir das hier alles scheißegal."

Sarah Liebich, TV-Bekanntheit

Nico Legat, TV-Bekanntheit

