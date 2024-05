"Die Bachelors" war für Rebecca Hertlein eine schwere Zeit

In der diesjährigen Staffel von Die Bachelors wagte sich Rebecca Hertlein in das Liebesabenteuer schlechthin – und schaffte es bis ins Finale. Die letzte Rose bekam sie jedoch nicht von Dennis Gries. Auf ihrem Instagram-Profil lässt die einstige Datingshow-Teilnehmerin nun die Zeit in Südafrika noch einmal ganz ehrlich Revue passieren. "Es war einfach eine harte Zeit, das muss man auch mal sagen. Es war kein Zuckerschlecken", verrät sie und ergänzt: "Ich war so unglaublich dankbar, als die Ausstrahlung endlich vorbei war. Ich wollte keine Fragen mehr zu diesem Thema beantworten."

Vor allem die finale Entscheidung von Rosenkavalier Dennis sei damals nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Der Fitnesscoach entschied sich zuletzt für Katja und erteilte Rebecca eine Abfuhr. "Das Ende war für mich sehr unerwartet und hart. Ich war sehr verletzt und es hat auch gedauert, bis ich mein Strahlen und meine Energie wieder zurück hatte", erklärt die Blondine. Schlussendlich stelle sie es sich jedoch schwer vor, eine Beziehung im Rampenlicht zu führen – vor allem aufgrund des öffentlichen Drucks und der damit verbundenen Verpflichtungen. "Ich weiß nicht, ob ich das will", meint sie. Letztlich sei die einstige Rosenanwärterin deswegen auch "dankbar, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist."

Während Rebecca nicht nur gute Erinnerungen an die Show hat, wird es Dennis da etwas anders ergehen. Der 30-Jährige verließ das Abenteuer in Afrika mit seiner Auserwählten Katja. Bis heute sind die beiden ein Herz und eine Seele. Im Interview mit Promiflash plauderten die beiden vor einigen Wochen aus, was sie aneinander lieben. "An Dennis schätze ich sehr, dass er offen, transparent und ehrlich ist und auch einfach frei Schnauze redet", meinte die Düsseldorferin. Ihr Partner hingegen schwärmte vor allem von ihrer "positiven Energie".

RTL Rebecca und Dennis halten im "Die Bachelors"-Finale" , 2024

Instagram / katja.gre Dennis Gries und Katja Geretschuchin im April 2024

