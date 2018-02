Kates Kindheitserfahrung Dass es am Königshof nicht immer um die eigenen Bedürfnisse, sondern vor allem das royale Wohl geht, ist kein Geheimnis. Besonders Kate muss als Frau von Prinz William (35) grundsätzlich eigene Wünsche hinten anstellen. Umso wahrscheinlicher, dass sie sich zumindest bei der Kinderplanung auf ihre eigenen Erfahrungen besonnen hat. Die heute 36-Jährige wuchs ebenfalls mit zwei Geschwistern, Schwester Pippa (34) und Bruder James (30), auf. Denkbar also, dass sie sich für ihre weltweit berühmten Kids eine ähnlich normale Kindheit wünscht, wie sie sie selbst genossen hat. Und zwei Spielkameraden sind bekanntlich aufregender als einer.

Support bei Royal-Aufgaben

Neben den emotionalen und persönlichen Gründen, könnte tatsächlich auch der Wust an royalen Aufgaben eine Rolle spielen. Seitdem Prinz Charles' (69) Geschwister mehr und mehr in den Hintergrund rücken und Prinz Philip (96) sein Amt niedergelegt hat, fallen Termine und königliche Pflichten nur noch auf eine geringe Gruppe zurück: die Queen (91), ihren Sohn und Ehefrau Camilla Parker Bowles (70), ihre Enkel William und Harry (33) sowie deren Partnerinnen. Die logische Folge: Je mehr Nachwuchs gezeugt wird, desto mehr Unterstützung wird den beiden Thronfolgern William und Sohn George später einmal zuteil. Und da Harry und seine Kinder weit hinter William und dessen Kids in der Thronfolge stehen – dementsprechend also weniger Pflichten haben – sind vor allem Wil und Kate für die spätere Riege an royalen Repräsentanten zuständig.