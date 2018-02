Royale Fashion-Freundschaft! Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) sind gerade auf Skandinavien-Tour. Am zweiten Tag ihrer Reise besuchten die britischen Royals mit Prinz Daniel (44) und Prinzessin Victoria von Schweden (40) das Karolinska-Institut in Stockholm. Dort stand ein Infotermin über psychische Gesundheit an, wie der Kensington Palace auf Twitter verriet. Die beiden Frauen gaben ganz klar den rosaroten Farb-Ton an! Kate überzeugte in einem rot-weißen Mantel mit Hahnentrittmuster, während Victoria in einem Outfit in zartrosa glänzte. Bereits am ersten Tag hatten die beiden Ladys ähnlichen Geschmack bewiesen und hatten jeweils grüne Mäntel an.