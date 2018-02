Hottie-Alarm im neuen "Dundee"-Film. In der Neuauflage der legendären "Crocodile Dundee"-Reihe kehrt der Sohn des Krokodilkämpfers nach Down Under und somit zu seinen Wurzeln zurück. Und mehr Australien in einem Kinohit geht wirklich nicht: So spielen neben den Brüdern Chris (34) und Liam Hemsworth (28), auch ihre Landsmänner und -frauen Hugh Jackman (49), Russell Crowe (53), Isla Fisher (41) und Margot Robbie (27) in dem Streifen mit. Damit verspricht der Film schon jetzt viel Humor, actiongeladene Szenen und gewaltige Bilder der tropischen Landschaft.