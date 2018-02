Was geht da bei den beiden? Seit ihrem ersten Eckel-Date gelten David Friedrich (28) und Jenny Frankhauser (25) als perfektes Traumpaar des Camps. An den Folgetagen mussten die beiden jedoch auf eine gemeinsame Dschungelprüfung verzichten. Deshalb dachte sich David offenbar, selbst ist der Mann, und ließ Taten sprechen. Als er die Wahl hatte, wen er in die nächste Prüfung mitnehmen solle, entschied er sich für Jenny anstelle des Fünf-Sterne-Helden Daniele (22).