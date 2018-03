Am 5. Februar startet Naked Attraction in die zweite Staffel. Das Prinzip der schlüpfrigen Show bleibt dasselbe: Singles suchen sich anhand nackter Tatsachen ihre Verabredung aus. Während der Lambertz Monday Night in Köln verrät Moderatorin Milka Loff Fernandes (37) Promiflash jetzt erste Details zur brandneuen Runde für die Nackt-Rendezvous: "Ist geil geworden, also ist wirklich schön geworden. Dieses Mal ist es noch viel schöner geworden als das erste Mal, finde ich. 'Naked Attraction' ist ja in erster Linie ein Dating-Format und dieses Mal, hatte ich so das Gefühl, hat’s einige Male echt gefunkt und das war spannend."



