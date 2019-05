Ennesto Monté (44) hat genug vom Dasein als Single! Der Party-Sänger möchte nach gut elf Monaten wieder eine Frau an seiner Seite haben und ihm ist dazu jedes Mittel recht. So unterzog er sich kürzlich sogar einer Penisvergrößerung durch Eigenfett, mit dessen Ergebnis er rundum zufrieden ist. Frisch bestückt machte er nun bei einer besonderen Kuppelshow mit: Ob Ennesto der Liebe so auf die Sprünge helfen konnte?

Bei Naked Attraction blieb für den Reality-TV-Star kein Auge trocken. "Ich habe jetzt schon eine emotionale Bindung aufgebaut", schwärmte er bereits beim ersten Anblick der sechs nackten Unterkörper vor ihm und erklärte auch, warum ihn das schon ausreichend anzog. "Alle fragen mich: Was muss eine Frau für dich haben? Sie muss eine Vagina haben. Ganz einfach." Nachdem er wirklich alles von den Anwärterinnen gesehen hatte, entschied er sich aber für die schwarzhaarige Tina, die von Anfang an eine besondere Anziehung auf ihn gehabt habe.

Beim anschließenden Date ging es dann trotz wieder vorhandener Kleidung heiß her. Die beiden Turteltauben küssten sich. "Das hat gut geschmeckt", schwärmte der Musiker anschließend. Und das könnte nicht das Ende der Liaison gewesen sein: Denn beide wurden noch in einer weiteren, sehr wahrscheinlich später gedrehten Szene gezeigt und auch da schienen sie sehr happy miteinander zu sein. "Mit meiner Auswahl bin ich sehr zufrieden und sehr glücklich", freute sich Ennesto.

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté, TV-Bekanntheit

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté, TV-Bekanntheit

24329281 Ennesto Monté in Frankfurt

