Sie hat es geschafft! Jenny Frankhauser geht in diesem Jahr als Siegerin aus dem Dschungelcamp – und setzte sich somit am Ende gegen Urwaldfinalisten Daniele Negroni (22) und Tina York (63) durch. Völlig fassungslos verbrachte die Tropen-Queen 2018 die letzten Minuten unter Freudentränen alleine im Camp. Im australischen Baumhaus angekommen sprach das Social-Media-Sternchen jetzt ihre erste Worte als Königin des Urwalds!

"Jenny die Verfressene" – so kündigte Spitzzungen-Moderatorin Sonja Zietlow (49) die neue Thronwärmerin an. Mit Blätterkrone und Buschzepter ausgestattet wagte Jenny ihr erstes, noch recht wortkarges Statement als Siegerin des Ekel-Formats. "Ich hätte nie geglaubt, dass ich überhaupt so weit komme. Ich bin megastolz. Vielen Dank, an alle, die für mich angerufen haben", grinste sie ganz überwältigt in die Kamera. Mit Sekt und Bier besiegelten die Freiluft-WG-Finalisten Jennys Sieg.