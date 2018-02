Was hat die denn angestellt? Die ehemalige DSDS -Kandidatin Linda Teodosiu (26) feilt aktuell fleißig an ihrer Gesangskarriere: Erst im November veröffentlichte die Sängerin eine Single mit völlig neuem Sound und berühmter Unterstützung durch Reggae-Größe Gentleman (43). Doch nun scheint die Blondine mächtig Ärger am Hals zu haben: Sie hat sich mit einer der erfolgreichsten R&B-Sängerinnen der Welt angelegt – und dabei ging es nicht einmal um Musik!

Das ist wirklich kein Scherz: Linda hat Beef mit Weltstar Rihanna (29) – und zwar auf Instagram! Der Streitgrund: RiRis pinkes Bühnen-Outfit bei den Grammys! Ein Kommentar des deutschen Stimmwunders zum Dress passte der "Diamonds"-Interpretin offenbar so gar nicht: Sie blockierte Linda direkt – und die machte ihrem Ärger wiederum in ihrer Instagram-Story Luft: "Rihanna hat mich geblockt?! So ein Scheiß!" Doch es ging noch weiter: Anschließend versuchte die deutsche Popsängerin noch, sich für ihren wohl eigentlich gar nicht böse gemeinten Kommentar zu rechtfertigen: "Nur weil ich besser als sie auf den Grammys aussehe?! Ach komm, Baby RiRi! Ich fand dich heiß im pinken Kleidchen." Was genau die Musikerin denn nun unter den Post der barbadischen Schönheit geschrieben hatte, ließ sie allerdings offen.