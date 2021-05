Bei Mama schmeckt es doch am besten, oder nicht? Momentan darf sich Steffen Henssler (48) jede Woche mit so manchem Hobby-Koch am Herd messen. Dabei bekamen seine prominenten Gegenspieler bisher stets Hilfe von einem Koch-Coach, der ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Bis jetzt! Bei einem Muttertagsspecial wird das Regelwerk kurzerhand umgeworfen. Die Promis bringen nämlich ihre Mütter zum TV-Kochduell mit!

Jeder dürfte das kennen: Es gibt ein Gericht, das die eigene Mutter wie keine andere zubereiten kann. Genau um diese Lieblingsspeisen wird es in der Muttertagsfolge von Grill den Henssler am Sonntag gehen. Unterstützung bekommen die drei geladenen Promis Natascha Ochsenknecht (56), Sarah Lombardi (28) und Moritz A. Sachs (42) von ihren Müttern – auch wenn Marie-Luise Marjan natürlich nur auf dem Bildschirm Moritz' Mama zum Besten gab. Ob diese Mutter-Kind-Teams dem Henssler gefährlich werden können, wird sich zeigen!

Die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht, die Sängerin und der Lindenstraße-Star machen es dem Profikoch gewiss nicht leicht. Sie werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Jury, die aus Mirja Boes (49), Reiner Calmund (72) und Christian Rach (63) besteht, kulinarisch zu verwöhnen. Neben der ein oder anderen Familiengeschichte servieren die drei Henssler-Konkurrenten einen Krabbencocktail, einen Ofenschmaus mit Reis und einen Butterkuchen mit Kompott.

TVNOW/Frank W. Hempel Schauspieler Moritz A. Sachs mit „Lindenstraße“-Star Marie-Luise Marjan

TVNOW/Frank W. Hempel Sängerin Sarah Lombardi mit ihrer Mutter Sonja Strano

TVNOW/Frank W. Hempel Bärbel Wierichs mit ihrer Tochter Natascha Ochsenknecht

