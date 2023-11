Die "Lindenstraße" überrascht zu Weihnachten mit Special!

Sie haben sich etwas Besonderes überlegt! Die Lindenstraße fesselte 35 Jahre lang ihre Fans vor die Bildschirme. Jeden Sonntag konnten die Zuschauer die Geschichten rund um Helga Beimer und die restlichen Bewohner der berühmten Straße mitverfolgen. Doch im Jahr 2020 sollte dann Schluss sein: Nach 1.758 Folgen fiel die letzte Klappe und die Show ging in den wohlverdienten Ruhestand. Doch die Fans der "Lindenstraße" erwartet in der Weihnachtszeit ein ganz besonderes Geschenk!

Wie Presseportal berichtet, werden ab dem 6. Dezember die 35 jährlichen Weihnachtsfolgen auf ARD Plus zum Streamen zur Verfügung stehen. "Dieses nostalgische Special bietet den idealen Rahmen, um im Kreise der ganzen Familie eine beeindruckende Zeitreise durch über 30 Jahre Fernsehgeschichte zu genießen", heißt es in der Erklärung. Doch damit will der Sender nicht nur treuen Zuschauern eine Freude machen, sondern auch ein neues Publikum vor die Flimmerkiste locken.

Marie Luise Marjan (83) war von der ersten bis zur letzten Folge ein Teil der Show: Über drei Jahrzehnte lang verkörperte die Schauspielerin Helga Beimer in der Kult-Serie. Nach dem Aus der Sendung veränderte sich das Leben der Schauspielerin komplett. "Ich vermisse das Drehbuch-Lernen", verriet sie kurz nach der finalen Folge gegenüber Bild. Die neu gewonnene Freiheit nutze sie, um sich fit zu halten: "Mindestens eine Stunde bin ich jeden Tag mit meinem E-Bike unterwegs."

Anzeige

Spiegl,Sepp Straßenschild aus der Serie "Lindenstraße"

Anzeige

Krick, Jens Ein Teil des "Lindenstraße"-Casts im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Marie Luise Marjan, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de