War die Beziehung mit Ex-Freund Raúl Richter (31) ein Fehler? Nicht ganz, allerdings gibt es eine Sache, die Valentina Pahde (23) heute anders machen würde. Die Schauspieler waren von April bis Oktober 2016 ein Paar und ließen die Öffentlichkeit an ihrem Liebesglück teilhaben. Eine Entscheidung, die der GZSZ-Star so heute nicht mehr treffen würde: "Also, ich habe auch dazu gelernt und, wenn ich irgendwann mal wieder einen Partner habe, möchte ich es schon für mich behalten", erklärt die Soap-Schönheit im Promiflash-Interview.