Hiobsbotschaft für alle Fans! Die Erfolgsserie Game of Thrones wurde innerhalb kürzester Zeit zum internationalen Erfolg. Unzählige Fans fiebern nun schon auf die achte und finale Staffel des Fantasy-Epos hin. Doch von dem Serienende könnten einige Zuschauer ziemlich enttäuscht sein: Im Netz ist nämlich ein riesiger Spoiler aufgetaucht – und der hat es in sich!

Achtung Spoiler!

Die Dreharbeiten zu den letzten Episoden der Buchverfilmung sind bereits in vollem Gange. Vor allem in der Nähe von Belfast findet man immer wieder Kamerateams. Dort steht nämlich die Kulisse von Winterfell – dem legendären Familiensitz der Starks. Den wird es in den neuen Folgen aber vielleicht gar nicht mehr geben: Zurzeit kursiert ein Facebook-Video im Netz, in dem genau dieses Bühnenbild lichterloh brennt. Außerdem sollen über 200 Komparsen eine Belagerung der Burg gespielt haben. Das kann ja eigentlich nur eines heißen: Winterfell wird fallen!