Wer ist der vielseitigste Athlet? Seit einer Woche kämpfen acht ehemalige Spitzensportler in "Ewige Helden" um die Ehre. Ob Ex-Fußballerin Celia Šašić oder Turnerin Magdalena Brzeska (39): Sie alle feierten große Erfolge in ihrer Karriere und sind Europa-, Weltmeister oder Olympiasieger. In insgesamt 24 unterschiedlichen Wettbewerben müssen sie Ausdauer, Geschick und Kraft beweisen, doch das war selbst für die erfahrenen Stars eine Herausforderung. "Es geht ja eigentlich imaginär um nichts. Trotzdem sind wir jedes Mal an die Kotzgrenze gegangen. Das war einfach geil zu sehen", erzählt der frühere Kunstturner Philipp Boy (30) im Promiflash-Interview.



