"Let's Dance"-Philipp Boy möchte mehr Anerkennung für Tänzer

Philipp Boy (35) weiß aus erster Hand, wie hart das Tanzen ist. Bei Let's Dance begeisterte der Turner die Fans mit seinem Talent auf dem Parkett. Zusammen mit seiner Partnerin Patricija Ionel (28) schaffte er es sogar bis ins Finale, wo er gegen Anna Ermakova (23) und Julia Beautx (24) antreten musste. Am Ende reichte es dann für den dritten Platz. Gegenüber Promiflash verrät Philipp jetzt, was er nach "Let' Dance" mitnimmt.

"Es war eine lange, anstrengende Zeit. Was ich mitnehme, ist, dass Tanzen ein geiler Sport ist", meint Philipp begeistert im Promiflash-Interview. Genau wie seine Disziplin, das Kunstturnen, sei das Tanzen in der Welt des Sports völlig "unterrepräsentiert". Für den 35-Jährigen wird es in nächster Zeit vermutlich erst mal nicht mehr auf das Profitanzparkett gehen, aber er versichert, dass er nicht mit dem Tanzen aufhören wird: "Wir tanzen doch überall – ob im Restaurant oder im Club. Das wird mich auf jeden Fall weiterhin begleiten."

Bei der Jury konnte Philipp im Finale von "Let's Dance" vor allem mit seinem Wiener Walzer Eindruck schinden. Es gab viele Punkte und lobende Worte. Doch die Fans sahen das ein wenig anders. Auf Twitter zeigte sich, dass sie mit Urteil nicht einverstanden waren. "Dieser Walzer war für mich kein Siegertanz – und wenn es nach mir ginge, wäre auch Philipp heute nicht im Finale", schrieb ein User.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Philipp Boy und Patricija Ionel, "Let's Dance"-Duo 2023

Anzeige

Getty Images Philipp Boy und Patricija Ionel im "Let's Dance"-Finale 2023

Anzeige

Getty Images Patricija Ionel und Philipp Boy im "Let's Dance"-Finale 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de