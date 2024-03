Botox-Fail? Philipp Boy plaudert "Let's Dance"-Geheimnis aus

Davon ahnte wohl keiner etwas! Im vergangenen Jahr schwang Philipp Boy (36) gemeinsam mit Patricija Ionel (29) das Tanzbein bei Let's Dance und schaffte es bis auf den dritten Platz. Obwohl bei seiner tänzerischen Leistung kaum etwas auszusetzen war, so musste der Sportler des Öfteren die Kritik einstecken, dass seine Mimik nicht aussagekräftig genug gewesen sei. Philipp erklärt nun, warum er damit Probleme hatte! "Ich habe das allererste Mal in meinem Leben Botox ausprobiert, aber wirklich superwenig", gibt er offen im Interview mit RTL zu und fügt noch an: "Und dann heißt es: 'Komm, jetzt mach mal bei der Rumba ein bisschen mehr Emotion' und ich so: Scheiße, da kommt nichts mehr. [...] Ich habe alles reingegeben an Emotionen, aber das kam nicht so rüber."

Mittlerweile ist das Botox in seinem Gesicht abgebaut. Wie steht Philipp heute zu dem Eingriff? "Ich habe das jetzt einmal gemacht", erklärt er. Auch wenn es scheinbar nicht danach aussieht, als würde der Turner wieder zur Spritze greifen wollen, habe er bereits andere Pläne. "Aber ich werde meine Ärztin des Vertrauens konsultieren. Da gibt es schon noch so eins, zwei Sachen, wo man mal drüber sprechen kann, was sie dort als Lösungsansatz geben könnte." Für Philipp sei es heutzutage gar nicht mehr verwerflich, etwas an sich machen zu lassen: "So viele Männer geben auch offen zu, dass sie Filler machen lassen oder Botox. Also ich kenne eine Menge Personen, die das machen. Ich glaube auch im aktuellen Cast von 'Let's Dance' sind einige dabei."

Obwohl es für ihn bei "Let's Dance" nur für den dritten Platz reichte, sah Philipp das kurz nach dem Finale locker. "Es gibt keine Enttäuschung. Wir waren im Finale. Wir gehören zu den besten drei. Das ist ein super Ergebnis", äußerte er sich im Gespräch mit Promiflash. Seiner Kontrahentin Anna Ermakova (23) gönnte er den Sieg. "Die Zuschauer haben es so entschieden. Anna hat die ganze Staffel über die meisten Punkte bekommen. Das ist superverdient", stellte der 36-Jährige klar.

Getty Images Patricija Ionel und Philipp Boy bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Philipp Boy, Sportler

