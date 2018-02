Der kleine Alessio (2) weiß eben genau, wer seine Nummer 1 ist! Auf einem Blogger-Brunch in Köln, zu dem seine Mutter Sarah Lombardi (25) ihn mitnimmt, stiehlt der Kleine glatt allen anwesenden Influencer-Stars die Show – darunter auch Kim Gloss (25), Sarah Harrison (26) und Liz Kaeber (25). Als die drei zusammen mit Sarah einem Vortrag lauschen, wird die Sängerin in der Präsentation gezeigt. Wie süß Alessio darauf reagiert, hält Bloggerin Carmen Mercedes in ihrer Instagram-Story fest: Der Zweijährige zeigt freudestrahlend auf seine geliebte Mama und freut sich über großen Applaus der Gäste, die ihn genau wie die Fans wohl einfach nur zuckersüß finden!