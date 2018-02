Die allererste Ohrfeige in der Geschichte der RTL-Kuppelshow! In der diesjährigen Bachelor-Staffel geht's ohne Frage zur Sache: Junggeselle Daniel Völz knutscht nicht nur, was das Zeug hält, er bekommt auch eine gewischt! Weil sie nach Traumdate und Kuss heute Abend ohne Rose nach Hause fahren muss, platzt Kandidatin Yeliz Koc der Kragen und prompt schlägt sie zu. Was Daniel von der bösen Klatsche hält, verrät er jetzt in einem Interview.