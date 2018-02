Hat der Frauenschwarm sich etwas einreden lassen? Janina Celine Jahn musste in der vergangenen Nacht der Rosen die Ladysvilla in Miami verlassen. Junggeselle Daniel Völz hatte nämlich leider keine rote Schnittblume für die kesse Blondine. Der Grund: Der Bachelor zweifelte an den ernsten Absichten! Wie Janina Celine mit dieser Unterstellung umgeht? Sie findet, dass der Rosenkavalier besser mehr auf sein Herz hören sollte.