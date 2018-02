Durchatmen bei Sarah Lombardi (25)! Vor wenigen Tagen schockte die Sängerin noch mit dieser Nachricht: Ihr Sohn Alessio (2), der mit einem Herzfehler zur Welt kam, musste für zwei Tage ins Krankenhaus und sich einer Herzkatheter-Untersuchung unterziehen. Doch zum Glück ist bei dem Zweijährigen alles in Ordnung – was besonders seine Mama unendlich in Freude versetzte, wie sie jetzt Promiflash erzählt: "Mir ist ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen, weil er gesund ist. Somit ist für mich die schlimmste Angst und die schlimmste Sorge echt weg!"