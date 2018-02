Die Zeiten als Dummerchen Michael Kelso in "Die Wilden Siebziger" liegen bereits seit zwölf Jahren hinter Ashton Kutcher. Seitdem hat sich der Schauspieler nicht nur zum wahren Hollywood-Hottie gemausert, ist Ehemann und Vater geworden, sondern hat sich auch eine solide Karriere aufgebaut. Im Kino ist er zurzeit zwar nicht zu sehen, nach vier Jahren Two and a half Men wird er seit 2016 aber für seine Leistung in der Netflix-Serie "The Ranch" von Kritikern gelobt. Na dann, happy birthday!