Das gab es bei Der Bachelor noch nie! Alle Fans des Kuppelformats fiebern eifrig auf die kommende Folge am Mittwoch hin. Schon in dem Vorschauclip in der vergangenen Episode konnte der Zuschauer sehen, wie Yeliz Koc dem Rosenkavalier Daniel Völz eine Ohrfeige verpasst. Jetzt gibt es endlich die ersten Bilder des schmerzhaften Zwischenfalls!