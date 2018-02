Der Mantel bleibt an. Herzogin Kate (36) erwartet in Kürze ihr drittes Kind. In knapp drei Monaten soll der royale Sprössling das Licht der Welt erblicken.Trotz der wachsenden Babykugel begleitet sie ihren Mann Prinz William (35) zu zahlreichen offiziellen Anlässen. So auch beim Besuch des norwegischen Königshauses. Blickfang war dabei nicht nur der Babybauch der werdenden Mutter, sondern ihr Mantel, den sie nicht einmal in den Räumlichkeiten der norwegischen Royals auszog. Dahinter steckt allerdings kein modisches Statement, sondern eine Regel des britischen Königshauses.