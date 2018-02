Ab dem 8. Februar testet Modelmama Heidi Klum (44) bei Germany's next Topmodel wieder die mehr oder weniger laufstegerprobten Girls. In diesem Jahr gibt es eine echte Sensation: Zum ersten Mal stolzieren kurvige Models über den Castingshow-Runway! GNTM-Gewinnerin Kim Hnizdo (21) plauderte im Promiflash-Interview nun ganz offen darüber: "Ich finde, das ist ein gutes Zeichen, in eine gute Richtung und ich denke, in Deutschland gibt es ganz viele schöne Mädels." Ob dieses Jahr wohl auch eine Plussize-Lady das Titelblatt der Haper's Bazaar schmücken wird?