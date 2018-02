Ein Insider des schwedischen Thron-Clans soll die erfreulichen Wonneproppen-News bestätigen können! "Ich habe sichere Anzeichen dafür und wir hoffen, dass alles gut geht", erzählte die Quelle in der Illustrierten Hänt Extra. Für Victoria und ihren Prinz Daniel (44) wäre es ebenfalls der dritte Spross. "Die beiden lieben Kinder über alles, es wäre wirklich ein Traum, der in Erfüllung geht. Victoria wartet wohl damit, so lange es geht, es zu erzählen", sagte der Informant weiter. Vorerst hat die 40-Jährige auch noch so einiges um die Ohren: Unter anderem steht eine Dienstreisen zu den Paralympics nach Südkorea an.